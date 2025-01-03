Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У резиденции президента Южной Кореи начались столкновения полиции и военных

Если служба безопасности президента будет мешать аресту, то их возьмут под стражу.

Источник: Аргументы и факты

В резиденции президента Южной Кореи произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и военными, которые охраняют главу государства, сообщает агентство Yonhap.

Как уточняется, следователи из Управления антикоррупционных расследований (CIO), прибывшие для ареста временно отстраненного президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже, столкнулись с препятствиями со стороны военных.

Полиция Южной Кореи предупредила, что если охрана президента продолжит вмешиваться в процесс ареста, они могут быть задержаны по обвинению в препятствовании выполнению служебных обязанностей.

После задержания Юн Сок Ёля у CIO будет 48 часов для того, чтобы запросить новый ордер на его арест или освободить его.

Ранее суд в Южной Корее впервые в истории страны выдал ордер на арест временно отстраненного, но все еще находящегося на своей должности президента Юн Сок Ёля.