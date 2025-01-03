155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск

Согласно публикации, бригада, которая является одной из немногих в ВСУ, оснащенных немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar, начала терять боеспособность еще на этапе передвижения к передовой. Из запланированных 5,8 тысячи военнослужащих около 1,7 тысячи самовольно покинули часть во время подготовки.