Сформированная недавно 155-я механизированная бригада ВСУ столкнулась с серьезными трудностями еще до прибытия в район Красноармейска (переименованного в Покровск) и понесла значительные потери в боях за город.
Об этом пишет журнал Forbes.
Согласно публикации, бригада, которая является одной из немногих в ВСУ, оснащенных немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar, начала терять боеспособность еще на этапе передвижения к передовой. Из запланированных 5,8 тысячи военнослужащих около 1,7 тысячи самовольно покинули часть во время подготовки.
Кроме того, отмечается низкая эффективность тех подразделений, которые все же добрались до передовой. Бригады, состоящие в основном из новобранцев, зачастую оказываются неспособны выдерживать напряжение боя, а их батальоны нередко распадаются при первой возможности.
Во время боев под Покровском 155-я механизированная бригада потеряла значительное количество танков и другой бронетехники, что привело к тяжелым потерям для соединения.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что одной из главных задач, стоящих перед российскими военными, сейчас является освобождение Красноармейска.