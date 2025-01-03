«Особой темой были санкции, детали полностью смогу открыть в течение нескольких дней. Во всяком случае, нет слишком хороших новостей для граждан Сербии, но Сербия сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность», — написал господин Вучич в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).