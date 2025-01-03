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Вучич заявил об отсутствии «хороших новостей» после разговора с США по NIS

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об итогах разговора с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом по поводу запланированных санкций в отношении нефтекомпании NIS, которая на 56,15% принадлежит Газпром нефти и Газпрому. Он заверил, что Сербия сохранит энергетическую безопасность.

Источник: РИА "Новости"

«Особой темой были санкции, детали полностью смогу открыть в течение нескольких дней. Во всяком случае, нет слишком хороших новостей для граждан Сербии, но Сербия сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность», — написал господин Вучич в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Вучич сообщил 14 декабря, что США могут ввести санкции против NIS, так как совладельцами компании являются «Газпром нефть» (50%) и «Газпром» (6,15%). 16 декабря президент Сербии объявил о начале переговоров с США и Россией из-за возможных ограничений.

санкции
нефть