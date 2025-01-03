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Адвокат пригрозил юридическими мерами за попытку ареста главы Южной Кореи

Представители главы государства обещают предпринять ответные шаги в рамках правового поля.

Источник: Аргументы и факты

Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили о незаконности попытки его ареста, сообщает агентство Yonhap.

Юристы главы государства подчеркивают, что планируют принять ответные меры, строго придерживаясь правовых норм.

В то же время правящая партия «Гражданская сила» обратилась к правоохранительным органам с призывом отказаться от действий, направленных на задержание президента.

Ранее в резиденции президента Южной Кореи произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и военными, которые охраняют главу государства.