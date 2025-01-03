Адвокат пригрозил юридическими мерами за попытку ареста главы Южной Кореи

Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили о незаконности попытки его ареста, сообщает агентство Yonhap.
Юристы главы государства подчеркивают, что планируют принять ответные меры, строго придерживаясь правовых норм.
В то же время правящая партия «Гражданская сила» обратилась к правоохранительным органам с призывом отказаться от действий, направленных на задержание президента.
Ранее в резиденции президента Южной Кореи произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и военными, которые охраняют главу государства.