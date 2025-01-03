NI: США нечего противопоставить подлодкам типа «Ясень-М»

Эти подводные корабли разработаны для ближнего боя с вражескими субмаринами и оснащены ультратихими технологиями, которые позволяют им незаметно подбираться к подлодкам США или НАТО. После сближения они могут внезапно использовать 533-миллиметровые торпеды для атаки. Аналогичные возможности применимы и к нападениям на надводные корабли.