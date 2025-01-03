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NI: США нечего противопоставить подлодкам типа «Ясень-М»

Российские субмарины проекта «Ясень-М» значительно превосходят флоты США и НАТО по огневой мощи.

Источник: Аргументы и факты

Субмарины российского проекта 885 М «Ясень-М» обладают возможностью неожиданно атаковать американские подводные лодки с близкого расстояния, отмечает журнал National Interest.

Эти подводные корабли разработаны для ближнего боя с вражескими субмаринами и оснащены ультратихими технологиями, которые позволяют им незаметно подбираться к подлодкам США или НАТО. После сближения они могут внезапно использовать 533-миллиметровые торпеды для атаки. Аналогичные возможности применимы и к нападениям на надводные корабли.

Кроме того, издание подчеркивает, что «Ясень-М» обладает внушительным арсеналом крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также способен нести гиперзвуковой комплекс «Циркон», против которого США не имеют эффективных средств защиты. В статье делается вывод, что российские субмарины проекта «Ясень-М» значительно превосходят флоты США и НАТО по огневой мощи.

Ранее сообщалось, что военные США израсходовали несколько миллиардов долларов из средств, которые были выделены на оказание военной помощи киевскому режиму.