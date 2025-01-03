Субмарины российского проекта 885 М «Ясень-М» обладают возможностью неожиданно атаковать американские подводные лодки с близкого расстояния, отмечает журнал National Interest.
Эти подводные корабли разработаны для ближнего боя с вражескими субмаринами и оснащены ультратихими технологиями, которые позволяют им незаметно подбираться к подлодкам США или НАТО. После сближения они могут внезапно использовать 533-миллиметровые торпеды для атаки. Аналогичные возможности применимы и к нападениям на надводные корабли.
Кроме того, издание подчеркивает, что «Ясень-М» обладает внушительным арсеналом крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также способен нести гиперзвуковой комплекс «Циркон», против которого США не имеют эффективных средств защиты. В статье делается вывод, что российские субмарины проекта «Ясень-М» значительно превосходят флоты США и НАТО по огневой мощи.
Ранее сообщалось, что военные США израсходовали несколько миллиардов долларов из средств, которые были выделены на оказание военной помощи киевскому режиму.