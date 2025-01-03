ЦТАК: государственное управление в Южной Корее парализовано

«В ответ на это оппозиция все больше усиливает политическое наступление и нажим, намекая на “непрерывный импичмент” всех членов Госсовета (кабинета министров — прим. ТАСС), которые будут занимать должность и. о. президента, в случае невыполнения ее требования», — отмечает ЦТАК. Оппозиция, в частности, настаивала на назначении трех судей на вакантные места в Конституционном суде.