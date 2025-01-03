ЦТАК: государственное управление в Южной Корее парализовано

«После “введения чрезвычайного военного положения 3 декабря” в марионеточной Республике Корея впервые в истории один за другим объявили импичмент и выдали ордер на арест президента, в результате чего парализована политика государства, еще более углубляется социально-политический хаос», — говорится в статье.
ЦТАК указывает, что «главный мятежник» Юн Сок Ёль «отрицает свое преступление, распространяя всяческую ложь». По оценке агентства, партия «Гражданская сила» из «своих пакостных интересов потворствует мятежу» и пытается перевернуть ситуацию с импичментом в Конституционном суде в пользу правящего лагеря. Конституционный суд может восстановить в должности Юн Сок Ёля, для подтверждения импичмента нужно по меньшей мере шесть из девяти голосов.
«В ответ на это оппозиция все больше усиливает политическое наступление и нажим, намекая на “непрерывный импичмент” всех членов Госсовета (кабинета министров — прим. ТАСС), которые будут занимать должность и. о. президента, в случае невыполнения ее требования», — отмечает ЦТАК. Оппозиция, в частности, настаивала на назначении трех судей на вакантные места в Конституционном суде.
14 декабря парламент объявил импичмент президенту из-за введения военного положения в нарушение конституции, а 27 декабря были приостановлены полномочия премьер-министра, который исполнял обязанности главы государства. 31 декабря суд выдал ордер на арест президента, а руководство одного из правоохранительных органов заявило, что воспользуется ордером до истечения его срока. Впоследствии стало известно, что полиция приступила к проведению ареста.