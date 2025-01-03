Посол Китая призвал США перестать разыгрывать тайваньскую карту

«США в совместном китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 года и совместном коммюнике от 17 августа 1982 года четко заявили, что США “признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай”, и “осознают китайскую позицию, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью”. Это также является четким и не подлежащим изменению постулатом», — напомнил дипломат.