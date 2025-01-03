«Игра с огнем приведет к самосожжению. США пришло время перестать разыгрывать “тайваньскую карту”, которая обречена на проигрыш», — сказал посол в статье, написанной для РИА Новости.
По его словам, некоторые высокопоставленные американские чиновники «игнорируют факты и подменяют истину ложью, открыто поддерживая “независимость Тайваня”.
«США в совместном китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 года и совместном коммюнике от 17 августа 1982 года четко заявили, что США “признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай”, и “осознают китайскую позицию, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью”. Это также является четким и не подлежащим изменению постулатом», — напомнил дипломат.
Они отметили, что США поддерживают стремления лидера Тайваня к его независимости, «невзирая на риск подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе, что полностью противоречит их политическим обещаниям».
«Это лишь подтверждает наличие у США более коварного замысла, который состоит в том, чтобы разыграть “тайваньскую карту” и оказать “максимальное давление”, постоянно нарушая основы принципа одного Китая, в попытке извлечь выгоду путем создания напряженности в Тайваньском проливе и скрывая намерение использовать Тайвань для сдерживания Китая. В основе этого лежит желание помешать развитию Китая и сохранить угасающее господство США. Столкнувшись с единой силой 1,4 миллиарда китайцев, они обязательно потерпят поражение», — заключил дипломат.