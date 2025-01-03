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ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена.

Источник: AP 2024

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральном Израиле, включая Рамлу.

«Ракета, выпущенная из Йемена и пересекшая израильскую территорию, была перехвачена», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.