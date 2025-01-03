ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости. Сейчас на рассмотрении находятся шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и восемь заявок на предоставление статуса партнера по диалогу, заявил РИА Новости генеральный секретарь Организации Нурлан Ермекбаев.
«На глобальном уровне государства-члены ШОС всегда демонстрируют солидарность, следование нормам международного права, и поэтому расширение как членского состава организации, так и круга и ее партнеров осуществляется в соответствии с определенными критериями и условиями, на основе консенсуса».
«Например, сейчас на рассмотрении находятся 6 заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и 8 заявок на предоставление статуса партнера по диалогу. Какие-то из этих заявок активно прорабатываются по настоянию самих государств-заявителей, какие-то пока рассматриваются», — рассказал он.
Кроме того, отвечая на вопрос о возможности принятия Турции полноправным членом организации, генсек указал, что Турция является одним из партнеров ШОС по диалогу.
«Еще с 2013 года, когда был подписан соответствующий меморандум, турецкие представители активно участвуют в мероприятиях, проводимых ШОС. Действительно, ранее устно высказывались такие пожелания о присоединении к ШОС в качестве государства-члена, но официальной заявки пока не поступало. В случае ее поступления государства-члены будут рассматривать», — рассказал он.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.