ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя

«Еще с 2013 года, когда был подписан соответствующий меморандум, турецкие представители активно участвуют в мероприятиях, проводимых ШОС. Действительно, ранее устно высказывались такие пожелания о присоединении к ШОС в качестве государства-члена, но официальной заявки пока не поступало. В случае ее поступления государства-члены будут рассматривать», — рассказал он.