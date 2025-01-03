Токаев прокомментировал слухи о возможном назначении Генсеком ООН

В большом интервью газете «Ана тілі» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о слухах о возможном назначении Генеральным секретарем ООН. Президента спросили о том, соответствуют ли действительности слухи в социальных сетях о его планах возглавить ООН в 2026 году, в связи с чем в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы.
«Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», — ответил президент.