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Токаев прокомментировал слухи о возможном назначении Генсеком ООН

В интервью газете «Ана тілі» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал слухи о возможном назначении Генсеком ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В большом интервью газете «Ана тілі» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о слухах о возможном назначении Генеральным секретарем ООН. Президента спросили о том, соответствуют ли действительности слухи в социальных сетях о его планах возглавить ООН в 2026 году, в связи с чем в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы.

«Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», — ответил президент.

ООН