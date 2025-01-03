Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС

Президент Казахстан добавил, что вопрос АЭС обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану, договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. По словам Токаева, речь шла о возможном участии компании «Росатом», обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения, добавил Токаев. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных, сказал он.