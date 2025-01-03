Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС

АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Атомная станция Казахстану нужна, не исключено, что в стране будут построены также вторая и третья станции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете «Ана тили» (Родной язык).
«В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение. Убеждён, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее», — сказал Токаев.
Президент Казахстан добавил, что вопрос АЭС обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану, договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. По словам Токаева, речь шла о возможном участии компании «Росатом», обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения, добавил Токаев. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных, сказал он.