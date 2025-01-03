Токаев опроверг слухи о досрочных выборах президента Казахстана

«Мне почти три года довелось возглавлять женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря ООН и генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», — отметил Токаев, таким образом опровергнув слухи о возможности досрочных выборов президента Казахстана.