Мигрантов обяжут сдавать биометрию

«Иностранные граждане с 30 июня текущего года при въезде в Россию должны будут сдать отпечатки пальцев и изображение лица, пересекая границу через любой пункт пропуска», — передает ТАСС содержание постановления. Там подчеркнули, что это нововведение не распространяется на граждан Республики Беларусь, малолетних детей до шести лет, дипломатический персонал и сотрудников консульских заведений иностранных держав на территории России, а также на членов их семей.