Мигрантов обяжут сдавать биометрию

Требования о сдаче биометрии не распространяется на граждан Беларуси.
С лета текущего года приезжим в Россию придется сдавать биометрию. Как подчеркнули в правительстве РФ, иностранным гражданам будет необходимо пройти две процедуры — снятия отпечатков пальцев и изображения лица.
«Иностранные граждане с 30 июня текущего года при въезде в Россию должны будут сдать отпечатки пальцев и изображение лица, пересекая границу через любой пункт пропуска», — передает ТАСС содержание постановления. Там подчеркнули, что это нововведение не распространяется на граждан Республики Беларусь, малолетних детей до шести лет, дипломатический персонал и сотрудников консульских заведений иностранных держав на территории России, а также на членов их семей.
Также исключение предусмотрено для сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ. Иностранные граждане, желающие въехать в Россию без визы, теперь могут предварительно предоставить свои биометрические данные через специальное приложение и подать заявление, содержащее личные сведения и информацию о целях поездки.
С 1 декабря 2024 года вступила в силу инициатива, предусматривающая обязательную сдачу биометрических данных иностранными гражданами и лицами без гражданства для осуществления безвизового въезда на территорию Российской Федерации. Иностранные граждане, пересекающие границу через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково), аэропорт Московской области (Жуковский) и автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области (Маштаково), должны будут предоставить свои биометрические данные в соответствующих пунктах пропуска, передает MK.