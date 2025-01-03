«Потребовал покончить с криминалитетом»: Токаев высказался об убийстве Шерзата Болата

«Повторяю, принцип “Закон и Порядок” в нашей стране должен быть незыблем. В своем послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом. Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков. В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле», — отметил президент.