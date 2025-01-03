«Потребовал покончить с криминалитетом»: Токаев высказался об убийстве Шерзата Болата

В интервью журналист попросил Касым-Жомарта Токаева высказать мнение по инциденту, произошедшему в Талгаре, который вызвал большой резонанс в обществе.
«Повторяю, принцип “Закон и Порядок” в нашей стране должен быть незыблем. В своем послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом. Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков. В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле», — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что после происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, а подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению и в скором времени состоится суд по данному делу.
«Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное — домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо. Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти», — добавил Токаев.