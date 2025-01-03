Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией

Кроме того, Токаев отметил, что страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Он напомнил, что наибольшее количество поездок Путин совершил именно в Казахстан — 33 визита. Токаев добавил, что беседует с российским коллегой по телефону, встречается в рамках международных форумов и находится на постоянной связи.