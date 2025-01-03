Токаев заявил о приверженности Казахстана партнерству с Россией

АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете «Ана тили».
По словам главы государства, эту позицию он обозначил и президенту России Владимиру Путину во время его визита в Астану
«С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией», — заявил Токаев.
Он также назвал Путина опытным государственным деятелем, который хорошо понимает специфику Казахстана и значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.
Он добавил, что с Астаной Москва ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Кроме того, Токаев отметил, что страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Он напомнил, что наибольшее количество поездок Путин совершил именно в Казахстан — 33 визита. Токаев добавил, что беседует с российским коллегой по телефону, встречается в рамках международных форумов и находится на постоянной связи.