Кто будет строить АЭС в Казахстане, спросили Токаева

«Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании “Росатом”, обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных. В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего Правительство примет окончательное решение.