Кто будет строить АЭС в Казахстане, спросили Токаева

Журналист спросил президента, каким компаниям будет отдано предпочтение при строительстве АЭС.
«Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании “Росатом”, обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных. В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего Правительство примет окончательное решение.
Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", — ответил Токаев.