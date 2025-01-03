Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili.
«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее», — сказал он.
По словам Токаева, решение этой проблемы зависит «от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого (победившего на выборах президента США Дональда — ред.) Трампа как лидера мировой державы».
«Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира», — сказал президент Казахстана.
«Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем», — сказал Токаев.
По его словам, напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с некоторыми странами.
«Поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций», — добавил Токаев.
«Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами», — заключил он.