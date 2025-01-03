Токаев: Китай никогда не нанесет вреда нашей стране

«Надо сказать, председатель Си Цзиньпин хорошо знает нашу страну, тепло относится к казахскому народу. Мы вдвоем в дружеской обстановке обсудили все вопросы двусторонних связей, региональной и международной ситуации. Каких-либо разногласий нет. Для Китая Казахстан — крайне важный стратегический партнер. Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер, по сути, достигло уровня вечного стратегического партнерства. Это, безусловно, соответствует интересам Казахстана. Во время государственного визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость. Это крайне важное заявление».