Токаев: Россия непобедима, а Украина хочет с помощью Запада хотя бы не проиграть

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы», — сказал Токаев в интервью газете «Ana tili».