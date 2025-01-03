Эксперт Федутинов: РФ усовершенствовала применение дронов на СВО в 2024 году

Беспилотники становятся все более значимыми участниками военных действий. В 2024 году выросло использование дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Украина заблаговременно начала подготовку к «войне дронов» и в начале конфликта имела преимущество. Однако РФ не стояла на месте. По данным CNN, количество атак российских БЛА увеличилось примерно с 400 в мае 2024 года до более чем 2400 в ноябре. И российское преимущество продолжает нарастать. В каких направлениях развивается беспилотная авиация в России — в материале «Газеты.Ru».