Токаев: Глава государства — это нанятый государственный менеджер, а не «тень Всевышнего»

Прошло уже три года после январских событий. За это время о них было многое сказано в публичном поле. Вы сами подробно говорили о них, в том числе в прошлогоднем интервью. Понимаю, что раз за разом отвечать на одни и те же острые вопросы непросто. Тем не менее не могу не коснуться данной темы. В обществе бытует мнение, что тайны январских событий до конца не раскрыты. Что Вы можете сказать об этом? Что нужно сделать, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь?