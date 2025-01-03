Над Россией сбили 22 украинских БПЛА. Военная операция, день 1045-й

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу — возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть [неработающие] пусть возвращается».