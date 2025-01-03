Правоохранители приостановили исполнение ордера на арест президента Южной Кореи

«Из-за продолжающегося противостояния был сделан вывод о фактической невозможности исполнить ордер на арест», — цитирует управление агентство «Рёнхап».
Исполнение ордера приостановлено в интересах безопасности прибывших в резиденцию южнокорейского президента сотрудников ведомства.
«Выражаем сильное разочарование в связи с подходом стороны подозреваемого, которая не реагировала в соответствии с законом», — добавили в управлении.
3 января правоохранители прибыли в резиденцию Юн Сок Ёля, чьи полномочия были приостановлены в результате объявленного ему импичмента, для его ареста по делу о мятеже.
Однако представители южнокорейского лидера заявили о незаконности попытки его ареста и пообещали принять ответные меры в рамках закона.
Ранее суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля.