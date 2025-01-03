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Правоохранители приостановили исполнение ордера на арест президента Южной Кореи

Южнокорейское управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих приостановило исполнение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля из-за препятствий со стороны службы президентской охраны.

Источник: Reuters

«Из-за продолжающегося противостояния был сделан вывод о фактической невозможности исполнить ордер на арест», — цитирует управление агентство «Рёнхап».

Исполнение ордера приостановлено в интересах безопасности прибывших в резиденцию южнокорейского президента сотрудников ведомства.

«Выражаем сильное разочарование в связи с подходом стороны подозреваемого, которая не реагировала в соответствии с законом», — добавили в управлении.

3 января правоохранители прибыли в резиденцию Юн Сок Ёля, чьи полномочия были приостановлены в результате объявленного ему импичмента, для его ареста по делу о мятеже.

Однако представители южнокорейского лидера заявили о незаконности попытки его ареста и пообещали принять ответные меры в рамках закона.

Ранее суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля.