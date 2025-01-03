Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве

«Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — сказал Токаев в интервью казахстанской газете «Ана тили» (Родной язык).