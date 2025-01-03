Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве

АЛМА-АТА, 3 янв — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер России Владимир Путин встретились в Москве в декабре 2024 года как давние друзья и коллеги, считает глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Путин провел встречу с Назарбаевым 14 декабря 2024 года в Ново-Огарёво.
«Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — сказал Токаев в интервью казахстанской газете «Ана тили» (Родной язык).
По его словам, нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, Назарбаев морально и политически тесно связан с Кремлем. «Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов», — заключил Токаев.