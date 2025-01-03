Военный парад пройдет в Астане

«План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов. В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой. Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг — помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле», — заключил Токаев.