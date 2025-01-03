Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией

«Российская сторона четко выступает против “независимости Тайваня” в какой бы то ни было форме и твердо поддерживает действия КНР по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. Президент Путин многократно подчеркивал данную позицию, это также было четко отражено в нескольких важных документах двух стран», — говорится в статье.
Дипломат отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю.
«Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности», — добавил Чжан Ханьхуэй.
Посол напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне и 80-летие основания ООН.
«Будучи надежной опорой для мира и развития во всем мире, Китай готов совместно с Россией продолжать реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, сообща продвигать правильный взгляд на историю прошедшей войны и твердо защищать итоги Второй мировой войны и международный порядок, установившейся после войны», — подчеркнул посол.
Он также заявил о намерении Пекина усиливать стратегическую координацию с Москвой, расширять взаимовыгодное сотрудничество и вносить вклад в развитие и возрождение обеих стран, а также содействие мировому процветанию и стабильности.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на «Политике одного Китая». Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.