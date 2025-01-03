Демешин ввёл запрет на увеличение штата чиновников в Хабаровском крае

Запрет наращивать штат госслужащих будет действовать для краевой власти в течение 2025 года. Аналогичные рекомендации направлены в администрации всех муниципалитетов края. При этом возможность для выпускников региональных вузов проходить стажировку в органах исполнительной власти сохранится.