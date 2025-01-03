Демешин ввёл запрет на увеличение штата чиновников в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял решение о введении запрета на увеличение численности государственных служащих и сотрудников правительственных структур региона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Запрет наращивать штат госслужащих будет действовать для краевой власти в течение 2025 года. Аналогичные рекомендации направлены в администрации всех муниципалитетов края. При этом возможность для выпускников региональных вузов проходить стажировку в органах исполнительной власти сохранится.
Демешин подчеркнул, что главной задачей властей остаётся работа на благо жителей края, что требует повышения профессионализма, ответственности и вовлечённости каждого чиновника.
«Никакого раздувания штатов не будет, у нас — другие цели», — добавил глава края.