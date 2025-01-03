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Байден начал выступление на тему терактов в США с шутки

Действующий президент США Джо Байден выступил с публичным заявлением после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, но свою речь он начал с шутки. Трансляцию его выступления вел 3 января Белый дом.

Источник: AP 2024

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден в начале своего выступления, по залу прокатился смех.

После этих слов действующий американский лидер сообщил, что уже провел заседание с министерством обороны и разведкой США в Ситуационной комнате Белого дома, на котором обсуждались трагические события последних нескольких дней, пишет «Газета.Ru».

После взрыва в Лас-Вегасе Байден во время официального обращения заявил, что поручил своей команде оказать всю необходимую помощь в расследовании и обеспечить доступность всех ресурсов для федеральных и местных органов власти. Комментируя теракт в Новом Орлеане, действующий президент США сообщил, как передавал CNN, что он «попытается посетить город».

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане грузовик наехал на толпу людей на Бурбон-стрит, затем водитель вышел и начал стрелять. Правоохранительные органы открыли ответный огонь и ликвидировали его. По последним данным, погибло не менее 10 человек и еще 35 пострадали.

ФБР уточняло, что при перестрелке были ранены двое полицейских, а на месте трагедии нашли взрывные устройства. Предварительно установлено, что большинство жертв — местные жители. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что россияне, предварительно, не пострадали в результате происшествия в Новом Орлеане.

1 января возле башни избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе загорелся, а затем взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Позднее агентство Associated Press сообщило, что в результате инцидента один человек погиб и семь пострадали.

По словам основателя компании Tesla Илона Маска, взрыв Cybertruck был вызван очень крупными фейерверками или бомбой, которая находилась в кузове машины. Он также назвал взрыв машины терактом. Сообщалось, что личность подозреваемого в подрыве установлена, 37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс ранее был военным армии США. По данным The Guardian, он также служил на Украине. Телеканал CBC News со ссылкой на шерифа полиции округа Кевина Макмэхилла сообщил, что он покончил с собой перед взрывом.

Байден Джо