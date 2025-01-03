Байден начал выступление на тему терактов в США с шутки

По словам основателя компании Tesla Илона Маска, взрыв Cybertruck был вызван очень крупными фейерверками или бомбой, которая находилась в кузове машины. Он также назвал взрыв машины терактом. Сообщалось, что личность подозреваемого в подрыве установлена, 37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс ранее был военным армии США. По данным The Guardian, он также служил на Украине. Телеканал CBC News со ссылкой на шерифа полиции округа Кевина Макмэхилла сообщил, что он покончил с собой перед взрывом.