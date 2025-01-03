Уволен руководитель главного застройщика Хабаровского края Анатолий Иванов

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Как отметил глава региона, жёсткое решение связано с тем, что Иванов не справился с возложенными на него обязанностями. Новый руководитель службы будет назначен в ближайшее время.
Одной из основных проблем в строительной отрасли региона Демешин назвал задержки и недостатки в возведении дамб в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для поиска решений этих вопросов губернатор привлёк главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
«В Хабаровске завершён этап проверки линейной части дамбы, и следующей задачей станет достройка монолитного порога, где ранее выявили строительный брак. С приходом весны запланировано благоустройство прилегающей территории. В Комсомольске-на-Амуре завершаются второй и третий этапы строительства гидрозащиты. Однако особое внимание уделено первому этапу, который должен защитить от наводнений жителей ряда микрорайонов и посёлков», — отметил губернатор.
Проблему синхронизации строительства дамбы с реконструкцией коллектора контролирует заместитель председателя краевого правительства Дарий Тюрин. Росводресурсы подтвердили свою поддержку в реализации планов по гидрозащите.