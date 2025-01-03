Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун

Для ускорения процессов экономической дипломатии с провинцией Гуандун была достигнута договоренность о проведении в 2025 году совместных бизнес-форумов, выставок и ярмарок, организации презентации перспективных инвестиционных проектов, а также разработке вопросы по проведению бизнес-миссий для групп компаний региона в Узбекистан.