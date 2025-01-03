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Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун

Достигнута договоренность о проведении совместного бизнес-форума, выставок и ярмарок в 2025 году.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели встречу с президентом Комитета содействия международной торговле провинции Гуандун Чен Сияофенем, сообщает ИА «Дунё».

Основная цель встречи укрепление и развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений с южными регионами Китая.

В ходе встречи Чен Сияофен выразил удовлетворение развитием экономических отношений между нашими странами и высоко оценил созданную в Узбекистане благоприятную инвестиционную среду.

Китайская сторона подчеркнула свою готовность реализовать конкретные меры для дальнейшего расширения сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций и туризма между двумя странами.

Для ускорения процессов экономической дипломатии с провинцией Гуандун была достигнута договоренность о проведении в 2025 году совместных бизнес-форумов, выставок и ярмарок, организации презентации перспективных инвестиционных проектов, а также разработке вопросы по проведению бизнес-миссий для групп компаний региона в Узбекистан.