Что изменится в жизни россиян в 2025 году

С начала года социальные доплаты для пенсионеров, размер пенсии которых вместе с другими социальными выплатами не превышает региональный минимум, будут увеличены пропорционально увеличению регионального минимума для пенсионеров. Если у пенсионера есть долги, то его пенсия будет сохранена на уровне прожиточного минимума (19 329 рублей) или регионального минимума после удержания. В новом году пенсионные баллы будут начисляться по увеличенной максимальной базе для расчёта страховых взносов — 2 759 000 рублей. Это означает, что если человек получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (22 440 рублей), то он будет накапливать 0,976 пенсионного балла. С января пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы будут автоматически получать ежемесячную доплату в размере 1200 рублей независимо от того, есть ли у них официальный уход. Однако выплаты, связанные с уходом за гражданами младше 80 лет, которые нуждаются в посторонней помощи по назначению врача, больше назначаться не будут — будет продолжена только ранее назначенная поддержка. Изменения коснутся и военных пенсий. В 2025 году денежное довольствие при их расчёте будет учитываться с коэффициентом 89,83%. Увеличение этого коэффициента пока не планируется, а индексация выплат составит 4,5%. Если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, его вдова или вдовец могут получать пенсию по случаю потери кормильца независимо от своего возраста и трудоспособности, если у пары есть ребёнок младше 23 лет. При этом они могут продолжать работать, не теряя возможности получать пенсию.