Что изменится в жизни россиян в 2025 году

В 2025 году жителей России ожидает множество нововведений в законодательстве, включая повышение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и других выплат. Кроме того, значительные изменения произойдут в жилищной сфере, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 3198 рублей и составит 22 440 рублей. Это означает, что индексация составит 16,6%. Также будет изменена методика расчёта МРОТ: теперь он будет привязан к уровню медианной заработной платы и составит 48% от неё.
Прожиточный минимум также увеличится на 15% и составит 17 733 рубля. Для трудоспособного населения он будет равен 19 329 рублям, для детей — 17 201 рублю, для пенсионеров — 15 250 рублей. МРОТ и ПМ учитывают при назначении многих выплат и пособий, в том числе и социальных пенсий. Они будут проиндексированы на 7,3%. Фиксированная выплата для пенсий по старости составит 8729 рублей, а стоимость пенсионного балла — 143 рубля. Опираясь на это, доплата за: каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении пенсионера, составит треть фиксированной выплаты — 2910 рублей; 15 лет стажа в районах Крайнего севера станет равна 4364 рублям, то есть половине от фиксированной выплаты. За 20 лет работы в приравненных местностях гражданин может рассчитывать на доплату в размере 2619 рублей; за 30 лет работы в отраслях сельского хозяйства проживающим в сельской местности каждый месяц будут доплачивать 2182 рубля. Кроме того, 1 февраля произойдет индексация ЕДВ. Для федеральных льготников стоимость набора социальных услуг составит 1694 рубля, ветеранов боевых действий — 4490 рублей, инвалидов I группы — 5714 рублей, II группы — 4080 рублей и III группы — 3266 рублей.
В 2025-м вырастет размер материнского капитала. Выплату на первого ребенка поднимут до 676 399 рублей, а на второго и последующих — до 893 836 рублей. На те же 7,3% проиндексируют и остаток маткапитала.
Для пенсионеров
В 2025 году для пенсионеров произойдут значительные изменения в законодательстве. Одно из них — возобновление индексации страховых пенсий для работающих пожилых людей. С 1 января такие выплаты увеличатся на 7,3%. При этом база для расчёта будет учитывать все прошедшие индексации, но прибавка будет начислена только к той сумме, которую получает работающий пенсионер.
Полное восстановление всех пропущенных повышений возможно только после увольнения пенсионера. В августе будет произведён перерасчёт пенсий тем пенсионерам, которые работали в 2024 году. Максимальная прибавка составит 3 пенсионных балла.
С начала года социальные доплаты для пенсионеров, размер пенсии которых вместе с другими социальными выплатами не превышает региональный минимум, будут увеличены пропорционально увеличению регионального минимума для пенсионеров. Если у пенсионера есть долги, то его пенсия будет сохранена на уровне прожиточного минимума (19 329 рублей) или регионального минимума после удержания. В новом году пенсионные баллы будут начисляться по увеличенной максимальной базе для расчёта страховых взносов — 2 759 000 рублей. Это означает, что если человек получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (22 440 рублей), то он будет накапливать 0,976 пенсионного балла. С января пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы будут автоматически получать ежемесячную доплату в размере 1200 рублей независимо от того, есть ли у них официальный уход. Однако выплаты, связанные с уходом за гражданами младше 80 лет, которые нуждаются в посторонней помощи по назначению врача, больше назначаться не будут — будет продолжена только ранее назначенная поддержка. Изменения коснутся и военных пенсий. В 2025 году денежное довольствие при их расчёте будет учитываться с коэффициентом 89,83%. Увеличение этого коэффициента пока не планируется, а индексация выплат составит 4,5%. Если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, его вдова или вдовец могут получать пенсию по случаю потери кормильца независимо от своего возраста и трудоспособности, если у пары есть ребёнок младше 23 лет. При этом они могут продолжать работать, не теряя возможности получать пенсию.
Кроме того, с 2025 года отменяется выплата денежной компенсации инвалидам, которые приобрели технические средства реабилитации за свой счёт. Теперь обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями будет осуществляться с помощью электронных сертификатов. Согласно новому закону, компенсацию смогут получить те, кто приобрёл необходимые технические средства реабилитации до 1 января 2025 года.
Недвижимость и ее собственники
В 2025 году собственников недвижимости в России ожидает ряд нововведений. Прежде всего, они столкнутся с изменением налоговой системы. Налог за 2024 год будет рассчитан на основе кадастровой стоимости, которая значительно выросла. При этом сохраняется ограничение в 10%, в пределах которого налог может быть увеличен по сравнению с предыдущим годом.
Также изменится система налогообложения подаренной недвижимости. Налог будет рассчитываться по ставке 13% от суммы до 2,4 млн рублей, а оставшаяся часть кадастровой стоимости будет облагаться налогом по ставке 15%. Кроме того, с 13 января вступает в силу требование об обязательной нотариальной форме договора для дарения недвижимости.
С 1 января также повысится стоимость выписки из ЕГРН. За бумажный документ придётся заплатить 920 рублей, а за электронный — 580 рублей. Для организаций стоимость выписки составит 2540 и 1640 рублей соответственно. С 1 марта вводится штраф за незаконные постройки на участке. Теперь каждое здание и сооружение должно быть поставлено на кадастровый учёт и зарегистрировано в ЕГРН. Также устанавливается запрет на проведение сделок с земельными участками, которые не прошли процедуру межевания. Новый закон также вносит изменения в порядок проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Уведомления о таких встречах будут передаваться через «Госуслуги», а проведение собраний в заочной форме будет возможно только через ГИС ЖКХ и региональные информационные системы. Результаты собраний будут автоматически публиковаться на едином портале, где каждый собственник сможет ознакомиться с ними в личном кабинете. Этот порядок вступает в силу с 1 марта. Помимо этого, УК, ТСЖ и специализированные потребительские кооперативы обяжут отчитываться перед собственниками о потраченных средствах. Для этого появятся дифференцированные стандарты управления многоквартирными домами, а также единая платформа годового отчёта.
Об ипотеке
С наступлением нового года в России вступит в силу единый стандарт защиты прав и интересов ипотечных заёмщиков. Этот стандарт будет распространяться на все договоры и обяжет банки предоставлять клиентам полную информацию об условиях кредита на жильё.
Финансовые организации больше не смогут направлять ипотечные средства на аккредитив, который не используется по назначению, а также получать вознаграждение от застройщиков за снижение процентной ставки по ипотеке, если при этом растёт стоимость объектов недвижимости.
Заёмщик будет обязан полностью оплачивать первоначальный взнос своими средствами, без учёта кешбэка, который возвращается после покупки квартиры. Сумма кредита не должна превышать 80% от стоимости жилья, а рекомендуемый срок ипотечных договоров составит не более 30 лет. Кроме того, с 1 апреля оформление ипотеки станет сложнее для людей с высокой кредитной нагрузкой.
Для владельцев домов и участков
В России появится госпошлина за постановку дома на кадастровый учет, ранее это было бесплатно. При постройке нового объекта придется заплатить 2 тыс. рублей, если же нужно изменить сведения об уже имеющейся постройке, потребуется внести 1 тыс. рублей.
Также в 2025 году частные дома надо будет регистрировать в ЕГРН сразу по окончании строительства, в ином случае их запрещено использовать. На освоение участков собственникам выделят три года с момента вступления в право собственности, при нарушении этого срока в худшем случае заросшую и захламленную территорию могут изъять.
Увеличится стоимость регистрации права на земельный участок для ИЖС и ЛПХ, объекта капитального строительства и регистрации ограничений на сделки с сельскохозяйственными участками. Еще с 1 января начнет работать сервис «Земля просто», с помощью которого можно самостоятельно подготовить схему расположения земельного участка без привлечения кадастровых инженеров. Электронный формат оформления позволит сократить время процедуры и минимизировать количество ошибок.
Увеличение штрафов для водителей
С 1 января 2024 года штрафы для водителей значительно вырастут — в среднем в полтора раза. Так, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч придётся заплатить 750 рублей вместо 500 рублей.
За нарушение правил использования ремней безопасности или мотошлемов будет взиматься штраф в размере 1500 рублей (ранее — 1000 рублей). За неправильную парковку, движение по обочине и другие нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части — 2500 рублей (ранее — 1500 рублей).
За выезд на встречную полосу в нарушение правил, кроме случаев объезда препятствия, будет предусмотрен штраф в размере 7500 рублей. Также значительно увеличатся штрафы за вождение в нетрезвом виде без квалифицирующих признаков — до 45000 рублей вместо 30000 рублей. Согласно новым правилам, штраф можно будет оплатить со скидкой 25%, если сделать это в течение 30 дней с момента вынесения постановления о наказании. Ранее скидка составляла 50%, если штраф был оплачен в течение 20 дней.
Наказание за утечку персональных данных
С 30 мая значительно ужесточат ответственность за нарушения в области персональных данных. Существенно выросли размеры штрафов по общему составу. Так, для юридических лиц размер наказания составит от 150 до 3 тыс. рублей (ранее — от 60 тыс. до 100 тыс.). Повторное нарушение также обойдется дороже.
Закон вводит новые спецсоставы: нарушение обязанности уведомить о намерении обрабатывать персональные данные; нарушение обязанности уведомить об утечке персональных данных; действия (бездействие), повлекшие их утечку; действия (бездействие), повлекшие утечку специальной категории персональных данных; действия (бездействие), повлекшие утечку биометрических персональных данных.
Кроме того, устанавливаются характеристики этих специальных составов: индивидуальные предприниматели несут такую же ответственность, как и юридические лица. Если организация-оператор не является государственным или муниципальным органом или некоммерческой организацией, то она будет оштрафована как юридическое лицо. В случае, если организация-оператор является государственным или муниципальным органом или некоммерческой организацией, то ответственность будет нести её должностное лицо. В случае неоднократных утечек персональных данных к оператору могут применяться оборотные штрафы, размер которых может быть снижен при выполнении определённых условий. Однако, возможность оплаты штрафа с 50-процентной скидкой больше не предоставляется.
Прочее
С 1 января 2025 года в Московской области будут действовать новые правила для строительства новостроек. Теперь нельзя будет строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров без учёта балкона, лоджии или кладовки. Это касается не только квартир, но и студий и объектов со свободной планировкой. Для двухкомнатных помещений минимальная площадь должна составлять 44 квадратных метра.
С весны следующего года россияне смогут самостоятельно запрещать выдачу потребительских кредитов через портал «Госуслуги» и в отделениях МФЦ. Оформить такой запрет или снять его можно будет бесплатно, подав заявление. Банкам и микрофинансовым организациям придётся проверять наличие таких запретов перед подписанием кредитного договора.
С 1 марта начнёт действовать закон об агрегаторах фермерской продукции, который откроет новые возможности для отечественных производителей. Закон предусматривает новую форму государственной поддержки в области сбыта таких товаров. Деятельность агрегаторов будет направлена на закупку продукции, её первичную и последующую переработку, хранение и продажу. Правительство установит единые требования и правила для таких организаций, а региональные власти определят порядок и правила проведения конкурсного отбора для заключения соглашений с ними. В сфере налогообложения также произойдут изменения. Во всех регионах введут специальный режим АУСН (автоматизированного упрощённого налогообложения), который ранее применялся только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Также будут сняты некоторые ограничения по применению специального режима. В частности, его смогут использовать продавцы на маркетплейсах, а операторы электронных площадок получат возможность стать партнёрами Федеральной налоговой службы и передавать информацию о взаимозачётах (доходах и расходах) налогоплательщика при проведении торговых операций на площадке. Самозанятые смогут перейти на специальный режим не только с 1 января, но и в любой другой месяц. Кроме того, плательщики АУСН получат возможность учитывать расходы в натуральной форме.