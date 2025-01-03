В СВР озвучили прогноз Запада о скором обвале обороны ВСУ

До этого, 1 января, американский портал 19FortyFive сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта вынужден будет согласиться на большие территориальные уступки со стороны Украины. Кроме того, там отметили, что будущий глава США должен будет публично заявить о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО.