«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Уходящая администрация [президента США] Дж. Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки всë более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности», — говорится в заявлении.
В СВР заявили об осознании Вашингтоном, что просто материально-технического обеспечения ВСУ будет недостаточно для стабилизации линии фронта. Поэтому Белый дом потребовал от украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) срочно понизить возраст мобилизации до 18 лет. И такое решение Киев готовится принять в ближайшее время.
«На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины», — резюмировали в СВР.
Ранее 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешнюю Россию невозможно победить в военном плане, а задача Украины — просто попытаться выстоять в текущем конфликте при помощи Запада, чтобы хотя бы не стать проигравшей стороной.
До этого, 1 января, американский портал 19FortyFive сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта вынужден будет согласиться на большие территориальные уступки со стороны Украины. Кроме того, там отметили, что будущий глава США должен будет публично заявить о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО.
Тогда же день политолог, военный аналитик Вадим Мингалев рассказал о понимании Запада, что в данный момент победить Россию на поле боя представляется невозможным, даже объединив усилия для поддержки Украины. На фоне этого и победы Трампа на выборах в США западные политики могут прийти к переговорам с Москвой.
В конце декабря 2024 года подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что позиция Трампа в переговорах по урегулированию украинского конфликта будет становиться слабее с каждым днем, проходящим после его инаугурации, запланированной на 20 января.