В Госреестре Молдовы зарегистрировано почти 3,3 миллиона избирателей

В разницу входят обладатели гражданства Республики Молдова, не имеющие прописки или места жительства, в том числе официально эмигрировавшие за границу (285 115 человек) и люди с избирательным правом, зарегистрированные по месту жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра — 275 512 человек.