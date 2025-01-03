В Госреестре Молдовы зарегистрировано почти 3,3 миллиона избирателей

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. По состоянию на второе января 2025 года в Государственном реестре избирателей зарегистрирован 3 298 741 гражданин. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы.
Из общего числа избирателей 2 738 114 граждан, имеющих право голоса, отнесены к административно-территориальным единицам II уровня.
В разницу входят обладатели гражданства Республики Молдова, не имеющие прописки или места жительства, в том числе официально эмигрировавшие за границу (285 115 человек) и люди с избирательным правом, зарегистрированные по месту жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра — 275 512 человек.
По количеству граждан, имеющих право голоса, в первую тройку вошли:
- муниципий Кишинев — 648 024 человека;
- муниципий Бельцы — 97 274 человека;
- Кагульский район — 97 085 человек.
При этом наименьшее количество избирателей в Бессарабском районе (23 355 человек), Дубоссарском (28 362) и Шолданештском (30 919 человек) районах.