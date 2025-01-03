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В Госреестре Молдовы зарегистрировано почти 3,3 миллиона избирателей

В ЦИК обнародовали данные о количестве избирателей в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. По состоянию на второе января 2025 года в Государственном реестре избирателей зарегистрирован 3 298 741 гражданин. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы.

Из общего числа избирателей 2 738 114 граждан, имеющих право голоса, отнесены к административно-территориальным единицам II уровня.

В разницу входят обладатели гражданства Республики Молдова, не имеющие прописки или места жительства, в том числе официально эмигрировавшие за границу (285 115 человек) и люди с избирательным правом, зарегистрированные по месту жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра — 275 512 человек.

По количеству граждан, имеющих право голоса, в первую тройку вошли:

  • муниципий Кишинев — 648 024 человека;
  • муниципий Бельцы — 97 274 человека;
  • Кагульский район — 97 085 человек.

При этом наименьшее количество избирателей в Бессарабском районе (23 355 человек), Дубоссарском (28 362) и Шолданештском (30 919 человек) районах.