Небензя: новые власти Сирии пока действуют грамотно

«Конечно, де-факто власти хотят, чтобы с них сняли санкции, и представляют себя властью, которая заботится об интересах всех сирийцев. Я должен признать, что на сегодняшний день они ведут себя достаточно грамотно. Не знаю, по подсказке или понимая сами, что необходимо посылать правильные сигналы всему сирийскому обществу», — отметил дипломат.