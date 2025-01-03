Додон: власти Молдавии порвали с «Газпромом» в интересах иностранцев

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правительство Дорина Речана разорвали отношения с «Газпромом» в интересах иностранцев, а не своих граждан, которые страдают от роста цен на газ и электроэнергию. Об этом заявил бывший президент, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«Разрыв отношений Молдовы с “Газпромом” приведет к увеличению тарифов на электроэнергию и газ не только в последующие два месяца, но и на весь 2025 год. Правительство говорит, что нужно потерпеть месяц-два, и ситуация улучшится, но это неправда. Впереди очень тяжелые времена», — написал Додон в своем Telegram-канале, комментируя планы властей увеличить с нового года в два раза тарифы на электроэнергию и введенную ими жесткую экономию энергоресурсов.
«Ошибка этой власти, Санду и Речана, их высокомерие в отношениях с партнерами, игры в интересах иностранцев, а не граждан Молдовы приведут к тому, что в новом году люди и экономические агенты будут платить по более высоким тарифам и ценам. И изменить эту ситуацию можно только одним способом — сменой власти по итогам парламентских выборов».
Накануне поставщики электроэнергии в Молдавии инициировали двукратное увеличение тарифов, после чего расходы домохозяйств на электроэнергию вырастут с сегодняшних 4,4 млрд леев ($239 млн) в год до 9 млрд леев ($489 млн). По мнению экономистов, последствия этого будут сильнее, чем в 2022 году, когда годовая инфляция, как и в начале лихих девяностых годов прошлого века, достигла в Молдавии 35%.
Поставки газа в Молдавию были прекращены с января после отказа правительства Речана урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн, а Счетная палата республики в $590 млн. В итоге на территории Молдавии и непризнанного Приднестровья были введены режимы чрезвычайного положения и экономия энергоресурсов до урегулирования ситуации.
Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Однако на российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской компании Интер РАО и покрывает до 80% потребностей Молдавии. После прекращения поставок «Газпрома», она перешла на уголь, которого хватит на 50 суток и прекратила снабжение Молдавии, что грозит блэкаутом.