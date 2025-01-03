Додон: власти Молдавии порвали с «Газпромом» в интересах иностранцев

«Разрыв отношений Молдовы с “Газпромом” приведет к увеличению тарифов на электроэнергию и газ не только в последующие два месяца, но и на весь 2025 год. Правительство говорит, что нужно потерпеть месяц-два, и ситуация улучшится, но это неправда. Впереди очень тяжелые времена», — написал Додон в своем Telegram-канале, комментируя планы властей увеличить с нового года в два раза тарифы на электроэнергию и введенную ими жесткую экономию энергоресурсов.