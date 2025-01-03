Выборы, Победа, молодёжь. Что ждёт Ростовскую область в 2025 году

Бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза отметил, что у региона огромный рынок товаров и услуг. «Надеюсь, что предприятия, в том числе и донские, будут производить продукцию и услуги, которые будут востребованы на нашем рынке, — сказал эксперт. — Я думаю, что в 2025 году будет умеренный рост и подъём с учётом, что Центробанк не повысил ключевую ставку, и это положительно скажется на ожиданиях инвесторов. Я не думаю, что будет отток малого бизнеса. Конечно, предпринимателям, которые работали с упрощённой системой налогообложения и имеют доход более 60 млн рублей, придётся жить в новых реалиях. Остаётся надеяться, что фискальные органы с пониманием к этому отнесутся и, как и в случаях с контрольно-кассовой техникой, сначала будут разъяснять и исправлять, а не сразу наказывать».