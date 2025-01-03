Выборы, Победа, молодёжь. Что ждёт Ростовскую область в 2025 году

О том, какие события могут повлиять на экономическую, политическую и общественную жизнь региона, Rostov.aif.ru спросил у экспертов.
Политика: выборы и кадры.
В ноябре 2024 года в Ростовской области сменился глава — временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Юрий Слюсарь. В этой должности он будет вплоть до выборов, которые пройдут в сентябре. Эксперты выделяют это событие как одно из основных в политической жизни региона в 2025 году. Кроме того, пока неясно, какие будут кадровые изменения в правительстве региона. По словам политолога Дмитрия Абросимова, самое ожидаемое событие начала 2025 года — формирование Юрием Слюсарем своей команды. «Пока есть только один новый человек — это заместитель губернатора — министр транспорта Алёна Беликова, — уточнил эксперт. — Она работала в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, а это, всё-таки, более мелкий регион, чем Ростовская область. В остальном пока остаётся команда, созданная (прежним главой региона) Василием Голубевым. Что будет дальше, какую стратегию и политику изберёт Юрий Слюсарь — главная интрига. Но видно, что резких движений он не делает».
Абросимов напомнил, что в марте начнётся подготовка к выборам губернатора Дона (они пройдут 14 сентября). По мнению эксперта, скорее всего, Юрий Слюсарь пойдёт от «Единой России», и для этого ему нужно будет пройти партийные праймериз, а, значит, сначала показать какой-то результат.
Кроме того, в Ростове-на-Дону, Шахтах и Волгодонске пройдут выборы в муниципальные Думы. Здесь главный вопрос в том, сохранится ли баланс сил, и будут ли переназначены главы администрации.
Наконец, в 2025 году в Ростовской области будет пересмотр округов для выборов 2026 года в Госдуму. Вместо нынешних семи их станет шесть.
В новом году должна измениться и роль участников СВО, которые уже вернулись домой. Врио губернатора уже анонсировал запуск программы «Время героев» на Дону, это значит, что на государственные и муниципальные должности придут участники СВО.
«Думаю, эти изменения коснутся и выборов в Ростовскую-на-Дону городскую Думу: возможно, несколько депутатов будут избраны из числа участников специальной военной операции, — говорит Абросимов. — Такие же кадровые изменения, очевидно, ждут и думы других городов Ростовской области, где в следующем году пройдут выборы. Есть вероятность, что представительные органы региона обновятся за счёт представителей промышленности и социального сектора, разбавив слаженные, опытные коллективы дум и райсобраний новыми идеями, подходами и проектами».
От остановок до налогов.
Проекты, начатые в Ростове ранее, будут продолжаться и в 2025 году. При этом не исключено, что не все из них будут успешно реализованы. С другой стороны, определённые надежды есть на развитие местного бизнеса. По словам блогера-урбаниста Артемия Зайцева, в новом году должны достроить две больших школы в Суворовском микрорайоне. «Обещают закончить реконструкцию улицы Вавилова. Должен переехать на левый берег Ростовский порт, — добавил эксперт. — Будет продолжено строительство трамвайной сети в Западном жилом массиве. Будут строиться дороги в бывшем аэропорту. Закончат ремонт фонтанов и поставят в городе умные остановки».А с 1 января 2025 года в силу вступают положения закона о защите конкуренции. МУПы и ГУПы, работающие на конкурентных рынках, должны быть преобразованы или ликвидированы. Это относится и к автобусному перевозчику МУП МТК «Ростовпассжиртранс».
«Кроме того, в 2023—2024 годах была провалена реконструкция парка “Дружба”, — подчеркнул Зайцев. — Я сомневаюсь, что в 2025 году найдут нового подрядчика и закончат работы. В ближайшие два года будут рекордными по объёму ввода новостроек. При этом население Ростова почти не растёт. Я не понимаю, для кого столько строят. После сокращения льготных ипотек спрос очень сильно упал, и думаю, новые дома будут долго стоять незаселёнными».По словам эксперта, в Ростовской области проданы только 26% квартир в строящихся домах. Дома, сданные в 2024 году, распроданы хорошо, но здания со сроком сдачи в 2025—2026 годах, распроданы на 38% и 17% соответственно. Считаю, что наконец-то застройщики начнут бороться за покупателя".
Бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза отметил, что у региона огромный рынок товаров и услуг. «Надеюсь, что предприятия, в том числе и донские, будут производить продукцию и услуги, которые будут востребованы на нашем рынке, — сказал эксперт. — Я думаю, что в 2025 году будет умеренный рост и подъём с учётом, что Центробанк не повысил ключевую ставку, и это положительно скажется на ожиданиях инвесторов. Я не думаю, что будет отток малого бизнеса. Конечно, предпринимателям, которые работали с упрощённой системой налогообложения и имеют доход более 60 млн рублей, придётся жить в новых реалиях. Остаётся надеяться, что фискальные органы с пониманием к этому отнесутся и, как и в случаях с контрольно-кассовой техникой, сначала будут разъяснять и исправлять, а не сразу наказывать».
Шанс проявить себя.
В социальной сфере Дона эксперты выделяют 80-летний юбилей Победы в Великой отечественной войне, изменения в молодёжной политике и начало реализации новых национальных проектов. Так, по словам заведующего кафедрой социологии Южно-Российского института управления РАНХиГС Романа Овчаренко, одно из наиболее знаковых событий — празднование 80-летия Победы. «Для Ростовской области главным общественно-политическим событием станут выборы губернатора, а также муниципальные выборы. “Полагаю, что произойдёт перезагрузка системы управления области, проявится новая конфигурация административно-политической элиты. Имеет смысл ожидать, что указанные процессы пройдут плавно, эволюционным путём”, — подчеркнул эксперт.
По мнению гендиректора Центра знаний «Машук» Антона Серикова, сегодня Ростовская область, с одной стороны, находится в ожидании изменений и наблюдает за активностью своего нового руководителя Юрия Слюсаря, а с другой стороны, очевидно, что 2025 год будет богатым на события. «Врио губернатора будет готовиться к выборам, и его команде важно найти поддержку среди донского сообщества, предложить населению свою программу развития региона, — пояснил эксперт. — Уверен, что достаточное внимание будет уделено молодёжной политике. Дело в том, что Юрий Слюсарь лично посетил форум “МЫВМЕСТЕ” с командой волонтёров региона, где была отмечена добровольческая деятельность в Ростовской области. Это — знак, что это направление поддерживается главой региона».
Антон Сериков уверен, что в команде Юрия Борисовича работают те, кто до сегодняшнего момента занимался молодёжью, воспитанием и образованием. «Им всем сейчас дан шанс вновь проявить себя и показать новые возможности, — заметил социолог. — Уверен, что у коллег должно получиться. В конце 2025 года в Заксобрании РО приняли законопроект о застройке столицы региона. Я думаю, что нас ждут общественные слушания о внешнем облике столицы и вопросы урбанистического развития будут в повестке руководства региона».
Антон Сериков добавил, что с 2025 года вся страна приступит к реализации новых нацпроектов. Учитывая, что глава донского региона должен будет впервые отчитываться перед Президентом РФ в новом статусе, все направления реализации нацпроектов будут точно в фокусе внимания областного правительства.
Мнение.
Политолог Александр Сухарь:
— 2025 год для Ростовской области очень важен в политическом смысле: мы будем выбирать губернатора. С большой долей вероятности пойдёт Юрий Слюсарь. Опираясь на его трудовую биографию — работу в министерстве промышленности, ПАО «Роствертол», Объединённой авиастроительной корпорации, можно предположить, что на Дону будет сделана ставка на развитие промышленности, в том числе оборонной. На повестке также вопросы кадрового обеспечения органов власти — необходимо разбавить нынешний коллектив правительства Дона новыми кадрами. В Ростовской области немало талантливых, умных, опытных людей — просто нужно обратить на них внимание. Кстати, учитывая, что Юрий Борисович — коренной ростовчанин, есть смысл по-новому взглянуть на развитие Дона: обратить внимание на дороги, благоустройство, аварийный фонд, мусор и целый ряд других проблем, которые нужно решать в регионе в ближайшее время.