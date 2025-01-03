МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с доверенными лицами, которые будут работать в его команде во время президентских выборов, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Глава государства поблагодарил за поддержку.
«Собрано 2,5 миллиона подписей. Это высокий уровень доверия. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников».
Лукашенко подчеркнул, что доверенные лица действующего президента являются доверенными в прямом смысле этого слова.
«Я знаю вас лично, более того, вы знаете меня», — уточнил глава государства.
Президентские выборы пройдут в Беларуси 26 января, с 1 января в стране начался самый, а активный этап избирательной кампании — агитация за кандидатов.
На встрече с доверенными лицами присутствуют спикер верхней палаты Нацсобрания Наталья Кочанова, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, директор издательского дома «Беларусь сегодня» и сенатор Дмитрий Жук, председатель Белорусского союза женщин, директор Национального филиала МТРК «Мир» Ольга Шпилевская.
Также в числе доверенных лиц действующего главы государства председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
Всего Центризбирком Беларуси зарегистрировал 15 доверенных лиц кандидата в президенты Александра Лукашенко, а также выдал доверенным лицам удостоверения установленного образца.
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц у всех кандидатов в президенты. Большего всего их у председателя КПБ Сергея Сыранкова и председателя ЛДПБ Сергея Гайдукевича — по 30 человек.