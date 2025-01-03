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Депутат от PAS: «Салат оливье в Молдове — советский пережиток, ком встал в горле, я не смог его есть»

В PAS разочарованы видеть салаты оливье на новогодних столах жителей Молдовы.

Источник: ООО «Издательский дом «Гастроном»

В PAS разочарованы видеть салаты оливье на новогодних столах жителей Молдовы.

Малолетний депутат от ПАС Александр Трубка (он 1988 года рождения) завил, что ему было неприятно видеть салат оливье в гостях, где он провел новый год.

— Был у старых друзей, учились вместе. На столе стояла салатница с оливье. И я сразу вспомнил все эти советские пережитки, одна мандаринка на всю семью. Шоколадный Дед Мороз, обертку от которого хранят годами, чтобы понюхать как пахнет тот ненастоящий шоколад.

Встал ком в горле, я не смог есть этот салат. Очень обидно, что молдаване до сих пор готовят это блюдо. Это же как кандалы, — пишет Трубка в соцсетях.