Лукашенко проводит встречу с доверенными лицами на выборах президента 2025

Мы писали, что ставки налога на квартиру, машину, дачу будут увеличены в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее). Минздрав Беларуси изменил порядок диспансеризации взрослых и детей и проводимые исследования. Внимание на предопухолевые и опухолевые заболевания (подробности все здесь).