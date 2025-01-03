Лукашенко проводит встречу с доверенными лицами на выборах президента 2025

Первое мероприятие в первый рабочий день нового 2025 года у президента Беларуси Александра Лукашенко связано с главным событием января — выборами президента. Александр Лукашенко встречается со своими доверенными лицами, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
В числе доверенных лиц, судя по фото в названном канале, — председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый, член Совета Республики от города Минска Дмитрий Басков, глава БРСМ Александр Лукьянов, руководитель Центра культуры «Витебск» и фестиваля «Славянский базар в Витебске», сенатор Глеб Лапицкий, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько и другие.
Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
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