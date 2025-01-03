Главы МИД ФРГ и Франции прибыли с необъявленным визитом в Дамаск

«Мы знаем, откуда идейно возникла ХТШ, что она делала в прошлом. Но мы также слышим и видим стремление к умеренности и взаимопониманию с другими важными игроками. Начало первых переговоров с Сирийскими демократическими силами, в которых доминируют курды, является важным признаком в этом направлении. Мы продолжим оценивать ХТШ по их действиям», — подчеркнула. она.