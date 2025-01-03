Небензя высказался о сигналах команды Трампа по Украине

«Часто мы слышим слова “заморозка конфликта”. Президент [Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать», — сказал постпред и добавил, что пока не поступали интересные для России предложения.
Небензя также заявил, что Москва не может воспринимать всерьез «сигналы о неких договоренностях» из Киева. По его словам, вопрос в том, когда президент Украины Владимир Зеленский решит сесть за стол переговоров. «Чем дальше, тем хуже для него будут условия», — заключил Небензя.