Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя высказался о сигналах команды Трампа по Украине

Россию пока не заинтересовали сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине Об этом заявил в эфире «России 24» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Часто мы слышим слова “заморозка конфликта”. Президент [Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать», — сказал постпред и добавил, что пока не поступали интересные для России предложения.

Небензя также заявил, что Москва не может воспринимать всерьез «сигналы о неких договоренностях» из Киева. По его словам, вопрос в том, когда президент Украины Владимир Зеленский решит сесть за стол переговоров. «Чем дальше, тем хуже для него будут условия», — заключил Небензя.

ООН
Трамп Дональд