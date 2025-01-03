В Минэнерго представили варианты закупки природного газа Тирасполем

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik.Существует несколько жизнеспособных альтернативных решений по закупке природного газа «Тираспольтрансгазом» для обеспечения потребностей приднестровского региона, заявил госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан.
По мнению чиновника, решением могла бы стать покупка природного газа на бирже BRM EST Молдова.
«В октябре 2024 года представители “Тираспольтрансгаза” провели встречи в штаб-квартире BRM, чтобы понять, как торговать на бирже. Головная компания АО “Молдовагаз” имеет наибольший опыт закупок по БРМ и поделилась этим опытом с “Тираспольтрансгазом”.
В то же время «Тираспольтрансгаз» мог бы также закупать газ на биржах региона, таких как болгарская биржа — Balkan Gas Hub, и транспортировать его до границы с Республикой Молдова.
Напомним, во вторник, 31 декабря 2024 года, АО Energocom на основании агентского договора с «Молдовагазом» в тестовом режиме поставило компании природный газ в объеме 240 МВтч.
«Это продемонстрировало, что с коммерческой и логистической точки зрения возможен альтернативный маршрут обеспечения газом Приднестровья через реверсивный Трансбалканский газопровод. Если гигант “Газпром” не знал, как это сделать, он может взять пример с молдавских компаний», — заявил Боросан.
По мнению чиновника, одним жизнеспособным решением является реализация Третьего энергетического пакета в Приднестровском регионе путем отделения поставок от передачи и распределения — разделения, получения лицензии на поставку или торговлю и закупки природного газа из любого источника.
«Например, Energocom привозил СПГ прямо из Соединенных Штатов Америки», — отметил чиновник.
Ранее молдавские энергетики заявили, что готовы помочь предприятию «Тираспольтрансгаз» в приобретении газа на европейских рынках. Так, по их мнению, природный газ может быть поставлен по всевозможным альтернативным транспортным маршрутам до границы Молдова, на базе агентского договора с ООО «Тираспольтрансгаз».
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.