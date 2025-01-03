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Лукашенко заявил, что не собирается ни на кого давить на президентских выборах

Александр Лукашенко заявил, что не собирается ни на кого давить на президентских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Лукашенко заявил, что не собирается ни на кого давить на президентских выборах, которые пройдут в воскресенье, 26 января 2025 года. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал 3 января, встречаясь со своими доверенными лицами.

Лукашенко констатировал, что только и исключительно граждане Беларуси будут решать на выборах, кто станет президентом.

— Не собираюсь я там как президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы — здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали — давайте будем работать, — обобщил Лукашенко.

Добавим, ранее, как мы писали, Александр Лукашенко высказался о призывах так называемых беглых голосовать на президентских выборах против всех кандидатов.

Ранее мы писали о том, что в Минтруда рассказали о возможностях существенного увеличения зарплат у бюджетников (тут про это).