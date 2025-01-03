Андрей Бочаров распорядился выделить средства на водовод в Котово

Как сообщалось, сегодня, 3 января, Андрей Бочаров провел оперативное совещание по вопросам функционирования систем жизнеобеспечения на территории муниципалитетов, в ходе которого потребовал от подчиненных решать вопросы своевременного оповещения населения в этот период о действиях по устранению проблемных вопросов, ходе работ и сроках их окончания, а также в полной мере обеспечивать жителей товарами первой необходимости. Также участники совещания обсудили ситуацию и в Котово, после чего и было принято вышеуказанное решение.