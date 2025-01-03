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Андрей Бочаров распорядился выделить средства на водовод в Котово

Губернатор Волгоградской области принял решение о выделении средств на проектирование нового этапа водовода в Котовском районе, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось, сегодня, 3 января, Андрей Бочаров провел оперативное совещание по вопросам функционирования систем жизнеобеспечения на территории муниципалитетов, в ходе которого потребовал от подчиненных решать вопросы своевременного оповещения населения в этот период о действиях по устранению проблемных вопросов, ходе работ и сроках их окончания, а также в полной мере обеспечивать жителей товарами первой необходимости. Также участники совещания обсудили ситуацию и в Котово, после чего и было принято вышеуказанное решение.

Напомним, Котово оказалось в центре внимания после того, как почти неделю жители провели без воды из-за аварии на водоводе. При этом после устранения одних порывов на водопроводе тут же происходили другие.

Ранее жители неоднократно жаловались на аварийное состояние водопровода в райцентре. В прошлом году за 632 миллиона рублей удалось заменить только 11-километровый участок. Однако остальная часть коммунальных сетей также требует замены.