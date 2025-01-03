«Мы должны вылизать страну. Это большие деньги». Лукашенко объяснил, почему объявил пятилетку качества и Год благоустройства

— Будем откровенны, Год качества у нас прошел — мы, вроде бы, его и не заметили. Да, надо покритиковать СМИ, что они мало внимания уделяли. Но жизнь не предлагала СМИ эти вопросы, вот в чем проблема. Поэтому есть определенная белорусская формальность: як-небудзь будзе. Не будзе як-небудзь, будзе як трэба, — приводит слова Лукашенко названный источник.