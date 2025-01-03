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«Мы должны вылизать страну. Это большие деньги». Лукашенко объяснил, почему объявил пятилетку качества и Год благоустройства

Лукашенко объяснил, почему объявил пятилетку качества и Год благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему объявил в республике пятилетку качества и Год благоустройства. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал 3 января 2025 года, встречаясь со своими доверенными лицами.

Лукашенко подчеркнул, что он уже поручил главе своей Администрации до конца января подготовить два соответствующих указа.

— Первый указ о пятилетке качества и второй указ — о благоустройстве нашей страны. По-моему, я впервые указами буду детально поручать разбираться в этих вопросах, — констатировал Лукашенко.

Президент отметил, что 2024 год, который проводился как Год качества, не в полной мере оправдал ожидания.

— Будем откровенны, Год качества у нас прошел — мы, вроде бы, его и не заметили. Да, надо покритиковать СМИ, что они мало внимания уделяли. Но жизнь не предлагала СМИ эти вопросы, вот в чем проблема. Поэтому есть определенная белорусская формальность: як-небудзь будзе. Не будзе як-небудзь, будзе як трэба, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Говоря о двух указах, которые в скором времени будут подписаны, Лукашенко конкретизировал их идею, посыл и содержание.

— Люди должны знать, что же такое благоустройство, что надо сделать в процессе благоустройства. Работы море, мы должны вылизать страну. Это большие деньги, будем откровенны. Туристы едут к нам, ахают, охают: ой, как чисто, ой, как хорошо. Надо это дошлифовать, — отметил Лукашенко.

Президент констатировал, что имеет место целый круг давно известных проблемных аспектов.

— Я их обозначал не единожды: и ценообразование, и ЖКХ, и прочее. Надо это все довести до ума. Нужна четкая исполнительная дисциплина. Надо просто исполнять то, о чем мы договаривались, — сказал президент.

Ранее мы писали о том, что в мэрии Минска рассказали о том, какой ремонт ждет расположенный в центре белорусской столицы торговый дом «На Немиге».