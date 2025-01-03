Отопление в Кишиневе, Бельцах и Комрате подорожало — решение НАРЭ

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Тарифы на отопление существенно вырастут по всей Молдове, соответствующее решение приняли в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, потребители в Кишиневе (поставщик — Termoelectrica) будут платить 2 510 леев за гигакалорию (без НДС). Поставщик запрашивал 2564 лея.
Для жителей Бельц тариф составит 2 126 леев без НДС. Предприятие CET-Nord запрашивало 2612 леев.
В Комрате потребители, обслуживаемые предприятием «Комратские тепловые сети и электростанции», будут платить 3222 лея за Гкал (без НДС). Поставщик запрашивал 3510 леев. Потребители Comgaz-Plus будут платить 3 603 лея за гигакалорию.
Новые тарифы вступят в силу после публикации в «Официальном вестнике».
Напомним, 1 декабря НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ для бытовых потребителей, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС. Также повысились цены на поставку природного газа для небытовых потребителей (предприятий и ТЭЦ) и в пунктах входа и выхода в/из передающих сетей природного газа.
Последний раз тарифы на тепловую энергию изменялись в июле 2024 года. В настоящее время потребители Termoelectrica платят за гигакалорию 1824 лея (без НДС), а потребители CET Nord — 1819 леев.
Парламент Молдовы ранее одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступило в силу 16 декабря и продлится 60 дней.