Отопление в Кишиневе, Бельцах и Комрате подорожало — решение НАРЭ

Напомним, 1 декабря НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ для бытовых потребителей, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС. Также повысились цены на поставку природного газа для небытовых потребителей (предприятий и ТЭЦ) и в пунктах входа и выхода в/из передающих сетей природного газа.