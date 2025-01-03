The Telegraph назвала главный изъян новой украинской ракеты «Трембита»

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров осенью заявил, что страна разработала «мощную ракетную программу» на три года. Он обещал предоставить детали о ней в конце 2024-го или начале 2025 года. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила в ноябре, что Киев работает над «более чем одной» ракетой, в том числе над баллистическими вариантами.