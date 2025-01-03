Лукашенко до президентских выборов посетит Китай

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Визит в Китай — это будущее республики, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В пятницу глава государства встретился с председателями облисполкомов и Минского горисполкома.
Он пояснил, что пригласил руководителей регионов, чтобы обсудить организацию президентских выборов. Делать это надо сейчас, поскольку позже плотный график президента не позволит провести такую встречу — помимо праздничных и новогодних мероприятий на Рождество или же таких, как вручение премии «За духовное возрождение», Лукашенко предстоит визит в Китай.
«И международные визиты, в Китай визит. Такие визиты, от которых нельзя отказаться. Потому что это будущее нашего государства», — приводит его слова агентство БелТА.
Он обратил внимание, что поездка в Китай и встреча с главой КНР Си Цзиньпином — «это будущее нашей страны».
Лукашенко уточнил, что необходимо провести традиционные мероприятия, и времени на контроль предвыборной этой кампании у него не будет.
«Поэтому я вас очень прошу, чтобы мы достойно все организовали», — подытожил глава государства.
Ранее президент Беларуси заявлял, что Китай является одним из основных игроков на мировой арене. По словам Лукашенко, активное взаимодействие Минска и Пекина по всем направлениям подтверждает «незыблемость белорусско-китайской дружбы».
Поездка в Китай
Лукашенко в 2023 году посещал Китайскую Народную Республику. Визит прошел в марте, тогда он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидеры двух стран обсуждали развитие всестороннего стратегического сотрудничества Беларуси и Китая, а также новые направления взаимодействия и ускорение работы по уже действующим.
В ходе визита стороны заключили почти 40 соглашений и контрактов на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов — в сфере инвестиций, сельского хозяйства, поставок продовольствия, здравоохранения, строительства, промышленности, научно-технического сотрудничества, спорта, туризма и других.
Выборы президента
С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день.
Кандидатами в президенты зарегистрированы пять претендентов, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.