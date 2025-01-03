Лукашенко до президентских выборов посетит Китай

Он пояснил, что пригласил руководителей регионов, чтобы обсудить организацию президентских выборов. Делать это надо сейчас, поскольку позже плотный график президента не позволит провести такую встречу — помимо праздничных и новогодних мероприятий на Рождество или же таких, как вручение премии «За духовное возрождение», Лукашенко предстоит визит в Китай.