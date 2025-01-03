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Германия и Япония не смогут получить место в Совбезе ООН, заявил Небензя

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Германия и Япония не смогут получить место постоянного члена Совета безопасности ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2024

«Юбилей организации (ООН — ред.) — это, конечно, повод, чтобы оглянуться и посмотреть в будущее. Естественное, главное, что в мыслях, кто думает об ООН — это реформа Совета безопасности, но реформа СБ это очень сложный процесс, его под юбилей не подгонишь и невозможно подогнать. Это очень кропотливая работа», — сказал Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в январе начнется новый сезон переговоров между правительствами разных стран по этому поводу.

«Много предложений по реформе, некоторые из них, включая тех, которые исходят от ряда стран-членов, довольно наивные и непрактичные. Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — добавил Небензя.

Совбез ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021−2022 годы, и в августе этого года Индия председательствовала в организации.

Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в «группу четырех» (G4) — группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующие постоянного членства в организации. В ходе саммита «группы четырех» главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.

ООН