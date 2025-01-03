Германия и Япония не смогут получить место в Совбезе ООН, заявил Небензя

«Юбилей организации (ООН — ред.) — это, конечно, повод, чтобы оглянуться и посмотреть в будущее. Естественное, главное, что в мыслях, кто думает об ООН — это реформа Совета безопасности, но реформа СБ это очень сложный процесс, его под юбилей не подгонишь и невозможно подогнать. Это очень кропотливая работа», — сказал Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, в январе начнется новый сезон переговоров между правительствами разных стран по этому поводу.
«Много предложений по реформе, некоторые из них, включая тех, которые исходят от ряда стран-членов, довольно наивные и непрактичные. Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — добавил Небензя.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в «группу четырех» (G4) — группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующие постоянного членства в организации. В ходе саммита «группы четырех» главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.