Германия и Япония не смогут получить место в Совбезе ООН, заявил Небензя

«Много предложений по реформе, некоторые из них, включая тех, которые исходят от ряда стран-членов, довольно наивные и непрактичные. Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — добавил Небензя.