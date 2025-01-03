Лукашенко: выборы в Беларуси надо сделать праздником, а не шоу, как в США

Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Беларуси надо сделать как праздник, а не как американское шоу. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал 3 января 2025 года, встречаясь губернаторами и руководством Минска.
— Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Александр Лукашенко добавил, что предвыборная кампания с 1 января вступила в активную фазу агитации. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что данный период важно пройти достойно, не нарушая законодательство.
Лукашенко отметил, что до выборов, а они назначены на воскресенье, 26 января 2025 года, у него в силу плотного графика, в котором запланированы участие в традиционных рождественских мероприятиях, вручение премии «За духовное возрождение», а также визит в Китай, не будет времени контролировать ход предвыборной кампании.
— Надо традиционные мероприятия провести, и больше времени у меня просто не будет на организацию, контроль предвыборной этой кампании. Поэтому я вас очень прошу, чтобы мы достойно все организовали, — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к руководителям областей Беларуси и Минска.
К слову, в пятницу, 3 января 2025 года, Александр Лукашенко заявил, что не собирается ни на кого давить на президентских выборах. Президент также объяснил, почему объявил пятилетку качества и Год благоустройства (вот тут про это). Высказался Лукашенко и о призывах так называемых беглых голосовать на президентских выборах против всех кандидатов (тут про это).
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