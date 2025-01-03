Лукашенко: выборы в Беларуси надо сделать праздником, а не шоу, как в США

К слову, в пятницу, 3 января 2025 года, Александр Лукашенко заявил, что не собирается ни на кого давить на президентских выборах. Президент также объяснил, почему объявил пятилетку качества и Год благоустройства (вот тут про это). Высказался Лукашенко и о призывах так называемых беглых голосовать на президентских выборах против всех кандидатов (тут про это).